Артета рассказал забавную историю о том, как пропустил гол «Эвертона» в концовке дерби с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал забавную историю о том, как смотрел дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» и не смог увидеть гол «ирисок» в концовке компенсированного времени, который принес им ничью (2:2).
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