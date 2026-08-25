«Ювентус» за 500 тысяч евро арендовал вратаря «Вольфсбурга» Грабару с правом выкупа за 11,5 млн

« Ювентус » объявил о переходе голкипера « Вольфсбурга » Камиля Грабары . Туринский клуб арендовал 27-летнего вратаря сборной Польши за 500 тысяч евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены «волкам» в качестве бонусов.