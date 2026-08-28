Нутрициолог Пашнин: китайский мышечный трансплантат не заменит тренировки

Мышечные трансплантаты, которые китайские ученые научились заставлять сокращаться без сигналов центральной нервной системы, в перспективе могут помочь пожилым людям и пациентам с ограниченной подвижностью.
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