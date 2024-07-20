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Закон, порядок, государство

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В Чувашии двое чебоксарцев предстанут перед судом за обман микрофинансовых организаций с использованием чужих паспортных данных

Знакомые между собой жители Чебоксар решили воспользоваться попавшими к ним неустановленным способом чужими паспортными данным и оформили на ничего не подозревавших граждан займы в микрофинансовых организациях.

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