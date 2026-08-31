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Царьград

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Алексей Тюльпин сообщил о введении ГОСТ для поездок с питомцами

Алексей Тюльпин сообщил о введении ГОСТ для поездок с питомцами

С 1 декабря 2026 года в России вводится ГОСТ Р 72713-2026 для путешествий с животными, разработанный с участием Алексея Тюльпина.

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