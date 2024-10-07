Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

Экс-замминистра Иванову предъявили новое обвинения – два эпизода растраты в особо крупном размере. Один из них связан с растратой 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц", второй – с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.