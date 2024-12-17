По покровительством Отшельника: гороскоп Таро на 2025 год для всех знаков зодиака

Уходящий год находился под влиянием Аркана Силы. Этот период предвещал многочисленные испытания и проверки на прочность, став своего рода экзаменом на зрелость и устойчивость перед лицом кармических вызовов.
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