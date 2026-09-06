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Регионы России

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Минобороны РФ сообщило об ударах по сухогрузу с военным грузом в Черном море

Минобороны РФ сообщило об ударах по сухогрузу с военным грузом в Черном море

Министерство обороны России 6 сентября сообщило о нанесении ударов в акватории Черного моря по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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