📹❗️Пример работы одной из систем противодействия зенитному дрону-перехватчику на примере БПЛА-разведчика ZALA Z-16.
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📹❗️Пример работы одной из систем противодействия зенитному дрону-перехватчику на примере БПЛА-разведчика ZALA Z-16.