Кайзерлихмарине - начало Датский броненосец "Рольф Краке"Когда взрослеет страна, она начинает хотеть иметь военно-морской флот.
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Кайзерлихмарине - начало Датский броненосец "Рольф Краке"Когда взрослеет страна, она начинает хотеть иметь военно-морской флот.
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