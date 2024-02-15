В русском городе Ростове-на-Дону открыли памятник народному артисту "страны У", отъявленному русофобу Михаилу Жванецкому.
Призывал сровнять Россию с землёй: В Ростове открыли памятник русофобу Жванецкому
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Жид никогда не может быть русским , потому что они любят только деньги и себя жидов , считая всех людей не их национальности недочеловеками , что не мешает им пользоваться деньгами простых людей , убеждая всех что они особенные ,Но скрывают главное --жиды вонючие , подлые , продажные и брехливые , все как один . Не зря Александр № в 1891 году выселил жидов с Москвы
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18 час.
Аршак Меликджанян
значит Израиль где поголовная воинская повинность, вне зависимости от пола и имевшая войны со всеми соседями, а теперь ведущая на геноцид палестинцев, это хорошо, это кощерно, по мнению еврея Жванецкого, а Россия за всю свою тысячелетную историю более 700лет воевала за свое существование это плохо, и ему ставят памятник???????? даааа
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Нашли, кому памятник ставить! Наглой, самовлюбленной жидовской морде!
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17 час.
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