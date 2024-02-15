JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Жид никогда не может быть русским , потому что они любят только деньги и себя жидов , считая всех людей не их национальности недочеловеками , что не мешает им пользоваться деньгами простых людей , убеждая всех что они особенные ,Но скрывают главное --жиды вонючие , подлые , продажные и брехливые , все как один . Не зря Александр № в 1891 году выселил жидов с Москвы