🐅 В сафари-парк под Белогорском привезли самую крупную партию животных за все 15 поездок в исторические регионы Здесь 120 животных: обезьяны, страусы, тигры, львы, медведи.
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🐅 В сафари-парк под Белогорском привезли самую крупную партию животных за все 15 поездок в исторические регионы Здесь 120 животных: обезьяны, страусы, тигры, львы, медведи.