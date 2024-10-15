Театр абсурда
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Театр абсурда

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После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности

После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности

Интересная жизнь с Vera Star Мы много чего повидали за последние 2,5 года, но возращение на Первый канал человека, который желает прекращения существования нашей стране, такого, пожалуй, ещё не было.

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Комментарии
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леонид рыбаков
предательское меньшинство более консолидировано и поэтому честным людям сковырнуть эту заразу очень трудно иногда не возможно ---это не излечимый вирус питающиеся полуправдой вешающий лапшу и умеющие быть ж..а лизами но с достоинством .
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11 час.
Сергей Алексеев
Не пускать предателей даже в страну и их пособников гнать с должностей.
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2 час.
Юрий Рязанов
Теперь хоть на руках ходи , власть взяли в свои руки предатели  и предательство, это не то что вы подумали ... это нома жизни. Предал и живи в свое удовольствие, кто недоволен на СВО эащишать родину.
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1 час.

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