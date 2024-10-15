После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности

леонид рыбаков предательское меньшинство более консолидировано и поэтому честным людям сковырнуть эту заразу очень трудно иногда не возможно ---это не излечимый вирус питающиеся полуправдой вешающий лапшу и умеющие быть ж..а лизами но с достоинством .

Сергей Алексеев Не пускать предателей даже в страну и их пособников гнать с должностей.