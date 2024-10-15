Интересная жизнь с Vera Star Мы много чего повидали за последние 2,5 года, но возращение на Первый канал человека, который желает прекращения существования нашей стране, такого, пожалуй, ещё не было.
После возвращения предателя на Первый канал, в сети требуют снять Константина Эрнста с занимаемой должности
Комментарии
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леонид рыбаков
предательское меньшинство более консолидировано и поэтому честным людям сковырнуть эту заразу очень трудно иногда не возможно ---это не излечимый вирус питающиеся полуправдой вешающий лапшу и умеющие быть ж..а лизами но с достоинством .
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11 час.
Сергей Алексеев
Не пускать предателей даже в страну и их пособников гнать с должностей.
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2 час.
Юрий Рязанов
Теперь хоть на руках ходи , власть взяли в свои руки предатели и предательство, это не то что вы подумали ... это нома жизни. Предал и живи в свое удовольствие, кто недоволен на СВО эащишать родину.
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1 час.
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