На самом-то деле они были никто. Как, впрочем, и сам Горбачёв…

☭КОМПАСПолитикаНа самом-то деле они были никто. Как, впрочем, и сам Горбачёв…30 лет исполнилось с того дня, как явился на свет Б-жий ГКЧП, который продержался три дня и исчез, «как с белых яблонь дым».Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ИвановВот говорят: «Горбачев - предатель! По моему, громко сказано. Горбачев, каким мы его помним, всего навсего советский социалистический обыватель, да и подкаблучник к тому же. Горбачев - это кондовый ставропольский обыватель подобранный, подготовленны всей политикой КПСС и поставленный на должность первого лица в государстве. Не сумев справиться с управлением, он дезертировал со своего поста и бросил некогда великую страну под ноги политическим никчёмностям, «завлабам» и сионистким барыгам.VШvladimirsh1939 Шевченко1972 год.Февраль.ВДНХ. Совещание аграрников Минторговли Главкурортторга.После выступления представителя Внешторга,где он озвучил цифры о заключении с Западом договоров по продаже :нефти,газа,угля,леса и т.д.,сроком на 25 лет. Озвучил,что СССР будет от этого иметь,я сидящему т рядом товарищу сказал: "Так они продали Россию".ГГорьковчанинЭто было начало. Пробный камень. Сейчас подходим к апогею. Скоро нечего будет продавать.Комментировать
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