☭КОМПАС

51 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    "Если пишет, значит есть доказуха...." Очень сомнительная логика! Если есть "доказуха", то ее надо предъявлять. А ...Почему засудили р...
  • Natalia Нес
    Да,меня покоробили первые кадры своей непрофессиональростью,не стала дальше смотреть.Обидно,нужная тема.Должно быть н...Солнцепёк: что эт...
  • Семенков Александр
    Раз автор так пишет, значит у него есть какая-то доказуха. Уж очень странные все эти совпадения. А может это и не сов...Почему засудили р...

На самом-то деле они были никто. Как, впрочем, и сам Горбачёв…

На самом-то деле они были никто. Как, впрочем, и сам Горбачёв…

30 лет исполнилось с того дня, как явился на свет Б-жий ГКЧП, который продержался три дня и исчез, «как с белых яблонь дым».

Вернуться к статье
32
Обсудить
Vlad Иванов
Вот говорят: «Горбачев - предатель! По моему, громко сказано. Горбачев, каким мы его помним, всего навсего советский социалистический обыватель, да и подкаблучник к тому же. Горбачев - это кондовый ставропольский обыватель подобранный, подготовленны всей политикой КПСС и поставленный на должность первого лица в государстве. Не сумев справиться с управлением, он дезертировал со своего поста и бросил некогда великую страну под ноги политическим никчёмностям, «завлабам» и сионистким барыгам.
vladimirsh1939 Шевченко
1972 год.Февраль.ВДНХ. Совещание аграрников Минторговли Главкурортторга.После выступления представителя Внешторга,где он озвучил цифры о заключении с Западом договоров по продаже :нефти,газа,угля,леса и т.д.,сроком на 25 лет. Озвучил,что СССР будет от этого иметь,я сидящему т рядом товарищу сказал: "Так они продали Россию".
Горьковчанин
Это было начало. Пробный камень. Сейчас подходим к апогею. Скоро нечего будет продавать.

Картина дня

наверх