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Закон, порядок, государство

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Более 1500 военнослужащих по призыву приняли Военную присягу в ВВО

Более 1500 военнослужащих по призыву приняли Военную присягу в ВВО

В торжественных мероприятиях приняли участие командование и офицеры воинских частей округа, ветераны военной службы, родственники военнослужащих, члены общественных организаций.

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