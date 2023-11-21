«Индекс московской однушки» поставил новый рекорд по цене

Вторичная недвижимость столицы пока сопротивляется : предложений по ней столько же, а цены растут. В комитете Гильдии риэлторов Москвы оценили среднюю стоимость самой популярной недвижимости – типовой однушки в спальном районе.
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