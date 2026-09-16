Спортшколы Губкинского закрыли бассейны на неопределенный срок из-за энтеровируса

В Губкинском спортшколы «Фортуна» и «Арктика» объявили в соцсетях о закрытии на неопределенный срок бассейнов в соответствии с постановлением территориального отдела управления Роспотребнадзора от 14 сентября.
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