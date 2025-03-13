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Проект обеспечения безопасности уральских металлургов получил национальную премию

Проект обеспечения безопасности уральских металлургов получил национальную премию

Проект обеспечения безопасности работников ММК отмечен национальной премией «Наш вклад». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», цифровое решение в области безопасности на производстве, внедренное на ММК, отмечено на национальной премии «Наш вклад» и получило статус «Партнер национальных проектов».

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