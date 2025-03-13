Проект обеспечения безопасности уральских металлургов получил национальную премию

Проект обеспечения безопасности работников ММК отмечен национальной премией «Наш вклад». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», цифровое решение в области безопасности на производстве, внедренное на ММК, отмечено на национальной премии «Наш вклад» и получило статус «Партнер национальных проектов».