Уроженец Подольска готовил в Москве покушение на Такера Карлсона

Разведка Украины пообещала ему за это 4 тысячи долларов.Некий молодой человек по имени Васильев Петр Алексеевич 1988 года рождения, уроженец подмосковного Подольска, признается на видеокамеру в том, что в ноябре прошлого года он был завербован сотрудниками ГУР Украины через интернет.