Профессор Миршаймер: слова Макрона говорят о панике на Западе из-за Украины

В странах Запада началась паника из-за ужасного положения Украины и многочисленных провалов ВСУ. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
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