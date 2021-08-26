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Стали известны соперники “Зенита” в групповом этапе Лиги Чемпионов

Стали известны соперники “Зенита” в групповом этапе Лиги Чемпионов

Спорт Всего сформировано восемь групп по четыре футбольных клуба в каждой. В Турции прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет  с 14 сентября по 8 декабря 2021 года.

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