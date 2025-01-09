Жителям Смоленской области дали советы по восстановлению режима сна

Управление Роспотребнадзора привело несколько способов нормализовать сбитый в праздники режим сна. Так, ведомство советую установить регулярное расписание: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
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