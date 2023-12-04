Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Новый участок МСД от МКАД до трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» готов на 45%. Он пройдет по тоннелю под 32-м км МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.
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