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Жара в Алматы увеличила число вызовов скорой помощи

Жара в Алматы увеличила число вызовов скорой помощи

Аномальная жара в Алматы привела к росту числа обращений за экстренной медицинской помощью. По данным городского управления общественного здравоохранения, только за первые две недели июля в службу скорой помощи поступило более 33,6 тысячи вызовов, передает inAlmaty.

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