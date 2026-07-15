Жара в Алматы увеличила число вызовов скорой помощи

Аномальная жара в Алматы привела к росту числа обращений за экстренной медицинской помощью. По данным городского управления общественного здравоохранения, только за первые две недели июля в службу скорой помощи поступило более 33,6 тысячи вызовов, передает inAlmaty.
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