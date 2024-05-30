Лавров: конференция с РФ и Украиной могла бы стать продолжением усилий КНР

Россия рассматривает идею о гипотетическом созыве международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием Москвы и Киева в качестве продолжения действий Китая по созданию условий для решения данного кризиса.
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