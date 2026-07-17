Новый скандал с Фолклендами до сих пор не затих

Фолклендский конфликт вновь на повестке: Аргентина и Британия обменялись сигналами на фоне ЧМ-2026. Территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, приведший к войне двух стран в 1982 году, вновь оказался в центре внимания.