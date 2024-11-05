В Челябинске пройдет первый инклюзивной кинофестиваль «Незримое кино». Афиша

В Челябинске с 16 по 19 декабря состоится первый инклюзивный кинофестиваль на Урале «Незримое кино». Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить на трех площадках: в кинокультурном центре «Победа», арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и колледже креативных индустрий.
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