С 1 марта вводятся новые правила госрегистрации недвижимости для юридических лиц

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности внесены изменения в законодательство о государственной регистрации недвижимости.
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