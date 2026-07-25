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Трансляция третьей тренировки Гран При Венгрии Формулы 1

Трансляция третьей тренировки Гран При Венгрии Формулы 1

Трансляция третьей тренировки Гран При Венгрии Формулы 1PirelliAUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта» приглашают на трансляцию третьей части свободных заездов Гран При Венгрии, 11-го этапа Формулы 1 2026 года.

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