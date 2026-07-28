Сегодняшняя политика Запада демонстрирует приверженность к существовавшему на протяжении многих лет пути империализма и колониализма, когда у европейцев превалировало мировоззрение воровства, насилия и грабежа.
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