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Кто ушел из шоу «Титаны» в 5 выпуске: дзюдоист и бывший Бородиной в пролете

Кто ушел из шоу «Титаны» в 5 выпуске: дзюдоист и бывший Бородиной в пролете

Удивительно, но в данном сезоне шоу «Титаны» вылетают изначальные претенденты на победу. Как так получается и кто покинул проект в 5-м выпуске — рассказывает MAXIM.

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