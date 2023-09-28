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Глобальный сбой. "Аэрофлот", "Победа" и "Россия" предупредили о трудностях с бронированием билетов

Авиакомпании России сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo. Из-за него клиенты столкнулись с трудностями регистрации в аэропортах и при бронировании билетов.

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