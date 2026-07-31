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Газета.ру

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Тренер "Ростова" Альба объяснил победу над "Родиной" в матче 2-го тура РПЛ

Тренер "Ростова" Альба объяснил победу над "Родиной" в матче 2-го тура РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московской "Родины" заявил, что его команда заслужила добиться положительного результата.

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