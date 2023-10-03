Визовый сбор для граждан ЕС вырастет вплоть до 300 долларов

Известия/Сергей Коньков МИД России подготовил законопроект об отмене упрощенной выдачи виз гражданам входящих в Евросоюз стран, в результате чего стоимость оформления разрешения на въезд вырастет вплоть до 50-300 долларов.
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