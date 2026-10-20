Центральный районный суд Читы приговорил бывшего помощника депутата Государственной думы к девяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ У россиян появила...
- МЕ Украинские звёзды...
- МЕ Медведь пристраст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым