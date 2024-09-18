Если ли жизнь при ключевой ставке в 19%?

Люди продолжают брать кредиты так активно, что ЦБ даже пришлось переписывать прогнозы. После решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 19% годовых, принятого в минувшую пятницу, российские банки ожидаемо увеличивают проценты по депозитам.