Макрон исключил участие Франции в атаках позиций хуситов

Французские военные не будут участвовать в превентивных ударах по позициям хуситов. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, уточнив, что решение было принято во избежание эскалации конфликта в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии