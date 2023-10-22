Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

Вера Филатова Сатановский совсем охамел! Забыли евреи, что значила запись в пятой графе паспорта в СССР и какие были запреты по устройству на работу . В те времена евреи массово становились "русскими" Что, вспомнили??? Не стоит Нас учить и тем более оскорблять!

Ольга Кожемякина Сатановский скользкий человек, себе на уме: один пишем, два в уме. Такое поведение Сатановского вполне ожидаемо: не люблю людей, которые о серьезных вещах говорят с большой долей юмора. Его сложно понять, когда говорит, пишет искренне, правдиво, а когда врет и не краснеет. Юмор, за частую плоский, ему помогает. Допускаю, конечно, что только я и такие, как я, его не понимаем.