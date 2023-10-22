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Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

Скандал разгорелся на канале «Соловьев Лайв» из-за оскорбительных высказываний часто выступающего там эксперта-востоковеда Евгения Сатановского.

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Комментарии
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Вера Филатова
Сатановский совсем охамел! Забыли евреи, что значила запись в пятой графе паспорта в СССР и какие были запреты по устройству на работу . В те времена евреи массово становились &quot;русскими&quot; Что, вспомнили??? Не стоит Нас учить и тем более оскорблять!
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16 час.
Ольга Кожемякина
Сатановский скользкий человек, себе на уме: один пишем, два в уме. Такое поведение Сатановского вполне ожидаемо: не люблю людей, которые о серьезных вещах говорят с большой долей юмора. Его сложно понять, когда говорит, пишет искренне, правдиво, а когда врет и не краснеет. Юмор, за частую плоский, ему помогает. Допускаю, конечно, что только я и такие, как я, его не понимаем.
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16 час.
Надежда Левченко
Евреи с короткой памятью. Забыли, как их нацики уничтожали и сколько? Так за что их любить, добра не помнящих, везде лезущих, воюющих сообща с нациками на Окраине против тех, кто их спасал? Мстят не тем, твари! А Сатановского в Израиль, пусть &quot;родню&quot; защищает, а не в кабинете сидит!
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15 час.

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