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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нуньес реализует 19,4% голевых моментов – меньше всех в топ-лигах. Левандовски, Холанд и Винисиус тоже в десятке худших

Нападающий «Ливерпуля» в текущем сезоне использовал лишь 6 явных возможностей поразить ворота соперника из 31.

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