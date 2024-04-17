Полицейские в Северной Осетии провели профилактическую беседу с подростками в рамках операции «Твой выбор»

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Владикавказу организовали для учащихся профессионального училища №5 и гимназии №16 беседу на тему экстремистской деятельности.
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