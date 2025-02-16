Александр Проханов: Россия задумана Богом, чтобы не пустить сатану в Царствие Небесное

Рауф Растов Великая Россия и сегодня призвана сглаживать и примирять слишком чуждые другу и односторонне - ограниченные начала западной и восточной цивилизаций, делая это посредством возвышения смыслов обеих цивилизаций до уровня смыслов общечеловеческих норм, идеалов и ценностей. Например, односторонность западного примата личности и индивидуальной свободы и восточного растворение личности в коллективе находят в лоне особенной российской цивилизации своё нераздельно-неслиянное гармоничное сочетание, воплощённом в соборном принципе собирания частей в целое. При этом эти части не подвергаются каким-либо обобщениям до неразличения и в то же время сохраняется разумная обособленность частей, не разрушающая саму целостность. Один за всех и все за одного – этот прекрасный принцип того же порядка. Мирное и достаточно конструктивное сосуществование двух основных типов цивилизаций станет принципиально возможным в том случае, если оба типа цивилизаций будут находиться в состоянии перманентного диалога и стремиться к тому, чтобы взаимно дополнять и обогащать друг друга организационными началами, а не стремиться только к их противопоставлению. Из всего этого логично следуют обязанности Великой России по обеспечению мира и справедливости во всём мире. Наполнить жизнь человечества высокими смыслами и всегда быть на страже мира и справедливости во всём мире – именно в этом должно заключаться историческое предназначение Великой России, которое должно получить своё отображение в содержании основополагающего ведущего постулата её внешней государственной идеологии.

Рауф Растов функциональном распределении в мире глобальных ведущих ролей в сфере взаимодействия западной, восточной и особенной российской цивилизаций современные геополитические тенденции и историческая необходимость выдвинули на роль лидера западного мира США, а на роль лидера восточного мира со временем может окончательно утвердиться Китай. Что касается Великой России, то она уже давно сама по себе представляет особенную цивилизацию с достаточно пластичными универсальными культурными кодами и более возвышенными началами. Однако Великой России предстоит утвердиться в мире и в своём историческом предназначении, обусловленном не только естественно-историческим распределением цивилизационных глобальных ролей. Это предназначение, выходящее за ролевые рамки лидера особенной цивилизации, органично обусловлено самодостаточностью её самобытной цивилизации, которая в более сжатых исторических рамках ускоренно воспроизводит векторные тенденции общемировой истории цивилизационного развития. Здесь можно провести некоторую аналогию с биогенетическим законом Геккеля-Мюллера, согласно которому онтогенез ускоренно воспроизводит филогенез. Именно эта специфика особенной российской цивилизации выдвигает Великую Россию к мировой супер-роли по гармонизации и стабилизации самих межцивилизационных отношений. Образно выражаясь, Великая Россия на протяжении веков всегда выполняла функции своеобразного грохота, обеспечивая постоянное грохочение разноплановых цивилизационных начал: разводя непримиримо-антагонистические начала и сглаживая противоречия между не антагонистически противоречивыми началами. Столетиями приходилось проделывать это жертвенным способом. В рамках более широкого исторического масштаба «филогенеза» общемирового цивилизационного развития западные страны получали достаточно продолжительный период для достижения высокого уровня своего развития. Тем более, что этот достаточно продолжительный период цивилизационной стабильности был у них сопряжён с их внешней экспансией и использованием значительных дополнительных ресурсов для своего дальнейшего развития, добытого посредством нещадной эксплуатации колоний. Между тем как для России это же время оборачивалось существенной растратой собственного потенциала развития для обеспечения мирного сосуществования двух противоположных по своему духу цивилизаций. Бесконечные метания из одной крайности в другую приводили к тому, что в своём развитии Великая Россия вместо поступательного движения вперёд постоянно совершала то колебательные, то возвратно-поступательные движения. В результате этих маятникообразных колебаний с огромной амплитудой постоянно происходил холостой сброс колоссальной социальной энергии, которая могла бы обеспечить ускоренное развитие страны. Более того, всё это, как правило, сопровождалось колоссальными людскими и материальными потерями. Это одна из главных причин нашего отставания в социально-экономическом развитии по сравнению с западными странами и, одновременно с этим, это та цена, которой жертвенно оплачено их продолжительное и относительно стабильное развитие.