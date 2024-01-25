За последние сутки ещё 15 жителей региона стали жертвам мошенников

Сумма ущерба почти 11 миллионов рублей. Медсестра из Новокузнецка, по совету дочери, решила сыграть на электронных торгах, взяла кредит под залог автомобиля и перевела мошенникам 1 миллион 700 тысяч в надежде на большую прибыль.
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