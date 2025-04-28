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Телеканал «Моя Планета»

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Тест: 10 вопросов о кулинарных традициях стран мира

Тест: 10 вопросов о кулинарных традициях стран мира

15 лет ведущий «Моей Планеты» Антон Зайцев рассказывает зрителям о самых интересных рецептах. Он собственными руками ловит крокодилов и осьминогов, чтобы было что вам показать, рискуя жизнью, пробует касу марцу и другие экзотические блюда и даже написал книгу, которая называется созвучно передаче: «Планета вкусов».

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