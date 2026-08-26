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FiNE NEWS

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МИД РФ: атаки Киева на гражданские объекты снижают шансы на дипломатическое урегулирование

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин сообщил, что атаки украинских сил на гражданские и невоенные объекты на территории России и в Донбассе значительно сокращают возможности для дипломатического урегулирования кризиса.

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