МИД РФ: атаки Киева на гражданские объекты снижают шансы на дипломатическое урегулирование

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин сообщил, что атаки украинских сил на гражданские и невоенные объекты на территории России и в Донбассе значительно сокращают возможности для дипломатического урегулирования кризиса.
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