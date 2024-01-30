Суперинфекция в России: рост случаев и меры защиты Елена ГалицкаяВ России наблюдается увеличение случаев суперинфекций, когда люди одновременно заражаются несколькими видами вирусных инфекций, таких как грипп и ОРВИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии