Ученые разработали «лекарство от старости»

Новая экспериментальная терапия, предложенная исследователями сингапурской Медицинской школы Duke-NUS, обеспечивает продление жизни на четверть от того срока, который бы живое существо могло прожить без ее применения.
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