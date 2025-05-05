По-прежнему ждем изменения закона о максимальном наказании для особо "отличившихся"

Почему одесситы - единственные в СССР - устроили самосуд в 1944 году Многие помнят одесситов абсолютно мирными и очень юморными людьми.
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