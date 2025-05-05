Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Ещё одна жаждущая заработать.Срок она точно зарабоиала.Много,много лт на мир из камеры смотреть будит!По-прежнему ждем ...
  • Eduard
    Молодцы,самосуд дело хорошее и кормить не надо!Сейчас бы ыжвмоду ввестиа пищу детям,толку больше)По-прежнему ждем ...
  • Eduard
    Нет,рдесситы ждут "майдонутых" что бы у каждого гроба подонков на коленх стоять! Вы нам мозги не таробаньтене все уг...По-прежнему ждем ...

По-прежнему ждем изменения закона о максимальном наказании для особо "отличившихся"

По-прежнему ждем изменения закона о максимальном наказании для особо "отличившихся"

Почему одесситы - единственные в СССР - устроили самосуд в 1944 году Многие помнят одесситов абсолютно мирными и очень юморными людьми.

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Комментарии
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Eduard
Нет,рдесситы ждут &quot;майдонутых&quot; что бы у каждого гроба подонков на коленх стоять! Вы нам мозги не таробаньтене все уголовники на Украине!
Ответить
35 мин.
Eduard
Молодцы,самосуд дело хорошее и кормить не надо!Сейчас бы ыжвмоду ввестиа пищу детям,толку больше)
Ответить
34 мин.
Eduard
Ещё одна жаждущая заработать.Срок она точно зарабоиала.Много,много лт на мир из камеры смотреть будит!
Ответить
17 мин.
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