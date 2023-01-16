Путин поручил освободить врачей от призыва Российский президент Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям новых территорий подготовить предложения об освобождении призванных по мобилизации врачей от несения воинской обязанности.
Путин поручил освободить врачей от призыва Российский президент Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям новых территорий подготовить предложения об освобождении призванных по мобилизации врачей от несения воинской обязанности.
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