«Бостон» установил рекорд плей-офф НБА по исполненным и смазанным трехочковым

В 1-й игре серии против «Нью-Йорка» «кельты» исполнили 60 дальних бросков, промахнувшись 45 раз. Больше всего попыток взяли защитник Деррик Уайт (5 из 16), форвард Джейсон Тейтум (4 из 15) и форвард Джейлен Браун (1 из 10).