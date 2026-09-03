Чемпион ВХЛ из ХМАО начал сезон с поражения и без заброшенных шайб

Хоккейный клуб «Югра» проиграл матч открытия регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2026/27. Действующий чемпион из Ханты-Мансийского автономного округа на домашнем льду не смог забросить в ворота новокузнецкого «Металлурга» ни одной шайбы.
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